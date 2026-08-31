Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 1 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. I mari saranno da poco mossi a mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 23°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 20°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 22°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 21°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

Il primo giorno di Settembre sarà pertanto un caldo martedì di sole, con venti generalmente deboli o moderati e temperature che raggiungeranno massime di 35°C. L’afa continuerà a interessare soprattutto le zone interne della Sardegna.

Curiosità del giorno: sapevate che il 1° settembre, oltre a segnare l’inizio dell’autunno meteorologico, nell’antica tradizione contadina era considerato un momento importante per osservare il tempo? Si diceva infatti che il modo in cui iniziava settembre potesse dare indicazioni sull’andamento del mese e persino dell’autunno. Una sorta di “meteo naturale” tramandato dai nostri nonni! 🌦️🍂

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba