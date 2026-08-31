Uta, un defibrillatore nel santuario di Santa Maria donato dal Comitato 2025: questa sera la benedizione del parroco davanti ai protagonisti e all’amministrazione comunale del paese.

Il sindaco Paolo Angioni: “Ci sono persone e azioni che fanno molto bene al “cuore” di tutti noi. Il comitato di Santa Maria Uta 2025, ha effettuato una donazione gratuita di un defibrillatore semiautomatico (DAE) da esterno, a favore del Comune di Uta. Una donazione liberale da mettere a disposizione di tutta la popolazione, da ubicare nell’area antistante il Santuario di Santa Maria. Lo scopo esclusivo è la tutela della saulte pubblica e dare un servizio utile alla collettività”. Sentito il parere di Don Roberto Maccioni, questa mattina gli operai del Comune lo hanno posizionato e di pomeriggio, dopo la novena, verso le 18 e 30 il prezioso dono sarà benedetto dal parroco don Roberto alla presenza del Comitato di Santa Maria 2025 e anche del sindaco e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Uta. “Da sindaco, di fronte ad un gesto del genere, mi sento il “cuore” pieno di gioia e di gratitudine, e lo faccio ovviamente a nome di tutta l’amministrazione e da parte di tutti i cittadini di Uta”.