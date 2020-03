Coronavirus, Truzzu a mamme e papà di Cagliari: “Bene i bambini al parco, ma separateli”

“Portate i bimbi al parco, ma teneteli separati”. L’appello alle mamme e ai papà è del primo cittadino Paolo Truzzu. Il sindaco ha chiesto alla polizia municipale di informare i genitori per contrastare il fenomeno, ormai frequente nei parchi cittadini.

“Dobbiamo avere un modo diverso di vivere la via e la socialità ed evitare tutti gli assembramenti e i gruppi di persone”, ha dichiarato il sindaco, “E cercare di uscire di casa il meno possibile di fare le cose essenziali. Vanno evitati gli assembramenti, servono regole di buon senso attenzione e prudenza”.

E lancio un messaggio ai cagliaritani: “Mi rivolgo alle mamme con bambini, la scelta di chiudere le scuole è legata al fatto che i bambini stando insieme diventino elementi di diffusione del contagio”, dichiara, “ma se poi i bambini vengono portati al parco e va bene, ma se poi le mamme li tengono tutti assieme e non li tengono separati, non stiamo facendo niente. Non stiamo aiutando a risolvere il problema, e purtroppo questo sta succedendo anche oggi nei parchi cittadini”.

Il Comune è impegnato su più fronti. “Il ruolo del Comune”, aggiunge, “è quello di contribuire a contenere il contagio anche con attività di informazione. Sospenderemo l’accesso del pubblico agli uffici che non svolgono servizi essenziali. Le pratiche verranno lavorate on line, nella speranza che questo possa contribuire a ridurre il contagio. Anche la polizia municipale è impegnata attività di sensibilizzazione nei confronti dei titolari dei locali che si son dimostrati tuttavia disponibili e responsabili. Molti chiuderanno perché hanno capito che è abbastanza particolare e questo ci rasserena”. Infine i ringraziamenti. “Ringrazio la municipale che deve svolgere i controlli e informare. E tutti gli operatori sanitari che stanno facendo un grande servizio e tutti coloro che sono al lavoro nel trasporto pubblico locale”.