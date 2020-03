Coronavirus in Italia, 113 morti in Lombardia in sole 24 ore: nuovi 1326 malati, in tutto 6387 contagi. L’assessore alla Sanità della Lombardia: “Bollettino impressionante”, Il punto della situazione del nostro giornale partner Quotidiano.net: “Secondo i dati diffusi dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in Italia si registrano altri 1.326 malati: il totale sale dunque 6.387. I ricoverati con sintomi sono 3.557, 650 sono in terapia intensiva, 2.180 in isolamento domiciliare. Aumentano anche i morti: 366 (133 decessi oggi). I guariti odierni sono 33, per un totale complessivo di 622. Il bilancio complessivo dei contagiati è dunque di 7.375 (compresi morti e guariti). Borrelli ha sciorinato altri numeri. “Per quanto riguarda le forze in campo siamo a circa 4mila e il numero delle tende messe a disposizione per le strutture di pre-triage sono 412”, ha dichiarato, aggiungendo che si stanno firmando contratti per l’acquisto di “22 milioni di mascherine chirurgiche”.

