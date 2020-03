Sinnai, le donne sorridono nell’8 marzo del Coronavirus: “Troviamo ogni giorno il coraggio di non arrenderci”

Domenica primaverile quella di oggi in cui si celebra la festa della donna, una giornata importante, passata in sordina a causa dell’emergenza corona virus. Abbiamo intervistato due donne, entrambe ex primo cittadino di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu: “Rivolgo il mio pensiero a tutte quelle donne che quotidianamente dedicano la loro vita a tante battaglie in campo sociale, economico e politico ma in particolare alle tantissime donne che oggi sono impegnate in ambito sanitario, che lavorano in condizioni difficili e con carichi di lavoro grandissimi mettendo a disposizione la loro preziosa competenza scientifica.

Ma vorrei tenere viva l’attenzione su tantissime donne violate e che lottano per la loro libertà, discriminate per opera dei compagni, dei mariti…invece di essere apprezzate, tutelate e amate. Mi piace condividere alcune parole del Presidente della Repubblica Mattarella “Sostenere e rispettare la condizione femminile, ascoltare le donne vuol dire, in realtà, rendere migliore la nostra società per tutte e per tutti come le donne contribuiscano, in misura particolare, a cogliere il valore universale e concreto del dialogo, della solidarietà, della pace”.

Per Katiuscia Concas “Il Coronavirus oggi domina la scena , ma non dobbiamo dimenticare di celebrare le donne nel giorno della loro festa , che in realtà dovrebbero essere celebrate ogni giorno. Partire dal pensiero di Oriana Fallaci per me è doveroso , una donna che ha sempre rivendicato diritti e dignità delle donne… ” essere donna è cosi affascinante…ma è una sfida che non finisce mai. Auguro a tutte le donne di trovare ogni giorno la forza e coraggio e di non arrendersi mai”. (w.z.)