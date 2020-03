Coronavirus, contagiata donna di Ploaghe: “Sta bene e i suoi parenti si sono messi in quarantena”

C’è un positivo al Coronavirus anche a Ploaghe, piccolo Comune del Sassarese. A dirlo, con un post sulla pagina ufficiale di Facebook, è la stessa amministrazione comunale: “È stato individuato il primo caso di contagio da Covid-19 di una nostra compaesana. Su richiesta della famiglia vi comunichiamo che la persona in questione sta bene, ha purtroppo contratto il virus nel luogo che in teoria sarebbe dovuto essere il più sicuro, nelle stanze di degenza dell’ospedale. Intendiamo però rassicurarvi sul fatto che nessuno dei familiari è venuto a contatto con la persona in questione e che comunque, gli stessi familiari, stanno seguendo tutte le procedure previste dalla normativa e si trovano in quarantena”.

“Nell’esortare ancora una volta tutti a stare a casa, se non per i validi motivi previsti dalla normativa, auguriamo alla nostra concittadina una pronta guarigione”.