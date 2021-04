“Coprifuoco alle 22 in estate in Sardegna? Per noi ristoratori sarà molto difficile lavorare”

A Radio CASTEDDU, Fabio Mirigliani proprietario, tra l’altro, di 6 ristoranti alla Marina di Cagliari: “Alle 22 non dovremmo avere più nessuno seduto ai tavoli ed è una cosa molto riduttiva perché è un orario che impedisce alle persone di andare fuori a cena. Probabilmente molti desisteranno dal farlo anche perché, anticipare l’orario della cena, è una usanza delle città del nord Italia ma che qua, per quelle che sono ancora le nostre abitudini, non prenderà piede. Il cagliaritano, soprattutto d’estate, ama uscire tardi. Abbiamo una marea di problematiche, siamo tra i settori più danneggiati e ora si aggiunge anche il discorso legato al coprifuoco e alla possibilità di far mangiare al chiuso che sarà, da quello che ho capito, impedito fino al primo di giugno”.

“Ovviamente ci sono le coperture come gli ombrelloni le tende e via discorrendo, ma il problema è, che se piove per piovere, il cliente non si trattiene e va via e non si può neanche obbligarlo, o metterlo in condizione, di pagare il conto: io non me la sentirei”.

Risentite qui l’intervista a Fabio Mirigliani del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU