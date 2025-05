Il servizio coordinato di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotto dai Carabinieri della Stazione di Villasor con il supporto dei militari di Serrenti e Furtei, ha portato ieri sera a un arresto in flagranza, a due denunce e a segnalazioni amministrative.

Nel corso di un controllo mirato all’interno di un bar, i militari hanno sottoposto a perquisizione personale un commesso ventenne di Decimomannu, già noto alle forze dell’ordine, trovandolo in possesso di cinquanta grammi di cocaina suddivisa in dosi. La quantità e la modalità di confezionamento hanno indotto gli operanti a contestargli la detenzione ai fini di spaccio; il giovane è stato dichiarato in arresto e, dopo le formalità di rito, è stato condotto in Tribunale per l’udienza di convalida.

Nel medesimo contesto sono stati identificati e controllati anche altri avventori. Una quarantaduenne senza fissa dimora, originaria di San Sperate, e una giovanissima dello stesso centro sono state trovate con modesti quantitativi di marijuana e segnalate alla Prefettura quali assuntrici. La quarantaduenne, inoltre, è stata denunciata per porto abusivo di un coltello a serramanico, come pure un ventiduenne di Serramanna sorpreso con un analogo oggetto atto ad offendere.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e verranno analizzate dal laboratorio dell’Agenzia delle Dogane; i coltelli, anch’essi posti sotto sequestro, rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.