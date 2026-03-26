Dalla tarda mattinata di oggi si sono registrati diversi danni causati dal forte vento che soffia senza tregua: per questo motivo è stata disposta la chiusura dei parchi cittadini e del cimitero comunale per la giornata odierna e per domani 27 marzo da parte del Comune.

“Si raccomanda a tutta la cittadinanza di evitare spostamenti non necessari, non sostare in prossimità di finestre e balconi, mettere in sicurezza oggetti su terrazze e balconi”.

Nel parco della pineta è caduto giù un grosso albero, altre due piante erano crollate poche settimane fa sempre a causa del forte vento.