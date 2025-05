Cagliari, incendio in una cantina: i Vigili del fuoco evitano la propagazione delle fiamme all’intera struttura.

Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari, alle 4 circa di oggi, per un incendio che si è sviluppato all’interno di una cantina in un’abitazione privata in via Copenaghen.

Sul posto sono intervenute squadre di pronto intervento della centrale operativa del Comando VVF di Cagliari con un’autopompa il supporto di un’autobotte e un automezzo per il ricambio degli autoprotettori,

per un totale di tre automezzi e nove operatori.

I Vigili del fuoco hanno delimitato l’area, localizzato e spento le fiamme, messo in sicurezza la struttura e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause scaturite da un cortocircuito.

Nessuna persona risulta coinvolta.