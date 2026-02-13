Control Freak

di e con Kulu Orr

coordinamento e distribuzione Italia Vittorio Stasi

in collaborazione con IMARTS

Un one-man show travolgente che mescola circo, musica dal vivo, comicità e tecnologia in una coreografia imprevedibile e sorprendente.

Un personaggio teneramente disastroso lotta con la scena, con se stesso e con marchingegni ribelli… fino a domarli tutti. Tra giochi circensi, loop musicali e luci in movimento, crea dal vivo uno spettacolo mozzafiato dove ogni errore diventa meraviglia.

Il pubblico non è solo spettatore, ma complice: trascinato in un mondo dove Bach incontra Nina Simone, i Beatles danzano con la tecnologia, e tutto prende vita sotto i piedi — letteralmente. Control Freak è un inno all’ingegno, alla fragilità e al potere del gioco. Un’esperienza scenica unica, umana, geniale.

IL PROTAGONISTA

Kulu Orr è un artista e performer multidisciplinare che vive e lavora tra Israele e l’Europa.

Negli ultimi 25 anni ha studiato e si è formato ampiamente in due campi: da un lato le arti circensi, la musica e il teatro; dall’altro la fisica, l’informatica e la manipolazione audiovisiva.

“Control Freak” – frutto di oltre due decenni di studio e ricerca – è la sintesi del suo duplice percorso artistico e scientifico, tra lauree universitarie in fisica e matematica e un’esperienza lavorativa come team leader nel settore R&D high-tech accanto a una serie di produzioni teatrali di successo.

RECENSIONI

Divertente, accattivante e assolutamente unico, Control Freak è diverso da qualsiasi altro spettacolo. Un nuovo teatro rivoluzionario.

– The Guardian

Pura genialità teatrale, musicale e comica.

– What’s On

L’eccezionale mimo e clown del futuro, l’israeliano Kulu Orr in Control Freak, incanta letteralmente il pubblico con le sue arti magiche in cui mescola con sapienza di consumato nerd, tecnologia digitale e abilità di giocoliere. Flemmatico come un impiegato inglese, Orr stupisce continuamente cambiando luci, manovrando a distanza schermi e percussioni sonore. Un tocco sulla felpa e ops, la magia. Un altro sul cappuccio e via un altro cambio di scena. Uno spettacolo di quelli da non perdere e perdersi con gli occhi di un bambino del nostro tempo già avvezzo a schermi e tablet.

– Walter Porcedda gli stati generali

Control Freak è un a solo multimediale ideato, realizzato e agito in scena dallo stesso autore, residente in Israele. Dietro la maschera del nerd (che in parte è, viste anche le lauree in fisica e matematica), Orr costruisce, con grande ironia ma anche con perizia tecnica e abilità nella giocoleria, uno spettacolo semplicemente pirotecnico, coinvolgendo gli spettatori in maniera intelligente e avvalendosi di un buon ritmo e strumenti musicali di sua invenzione. Indescrivibile: un’esperienza da fare e partecipare in prima persona. Lunghi applausi calorosi, teatro gremito, finale tutto in crescendo – per lo spettacolo e per il Festival.