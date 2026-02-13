Cagliari nel 2026: via della Sila, nel quartiere di Is Mirrionis, a due passi dal cimitero e da via Is Cornalias, degrado e abbandono che rendono diffile la vita ai residenti. Roberto Mura: “Da anni denuncio questa situazione di degrado e abbandono”.

Buche e pozzanghere al posto di una strada, “proviamo a immedesimarci con le persone che abitano in questa zona. Tra abbandono quotidiano dei rifiuti, strade sterrate e piene di buche allagate, questa parte della città non viene mai considerata”.

Mura sottolinea che “nel Bilancio del Comune sono presenti milioni di euro per le strade e con un ordine del giorno unanime, promosso dall’opposizione, abbiamo chiesto di dare priorità alle strade in queste condizioni.

I cittadini non possono più aspettare”.

Le richieste sono quelle di un intervento urgente da parte delle istituzioni per restituire dignità al quartiere e ai suoi residenti.