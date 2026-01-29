Prosegue l’attività di monitoraggio e vigilanza del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, volta a garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e della sicurezza negli ambienti professionali. Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena, in collaborazione con il personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, hanno attuato un servizio coordinato di controllo che ha interessato diversi esercizi pubblici della cittadina.

Le verifiche, condotte nell’ambito di una strategia di prevenzione a largo raggio, hanno permesso di ispezionare numerose attività commerciali per accertare la regolarità delle posizioni lavorative e l’adeguamento alle misure di sicurezza prescritte. Sebbene la maggior parte dei locali controllati sia risultata in regola, l’ispezione presso un bar situato in centro ha fatto emergere alcune inadempienze.

Nello specifico, i militari hanno accertato l’omessa effettuazione della valutazione dei rischi e la conseguente mancata adozione del previsto documento (DVR). È stata inoltre riscontrata la carenza delle attività obbligatorie di informazione e formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A seguito delle risultanze, al titolare dell’esercizio sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 5.980 euro.