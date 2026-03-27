Samassi, danni ingenti e numerosi interventi a causa del maltempo: nel cortile dell’asilo è crollato un grosso albero, per fortuna, senza colpire nessuno.

Le forti raffiche di vento che ieri si sono registrate dal primo pomeriggio a fine serata, hanno creato diversi disagi nel centro abitato.

In primis i danni alla copertura al Parco tematico in via Amsicora, poi il crollo di un albero nei pressi della Scuola dell’infanzia di via Berlinguer, la caduta di un portone in via Serrenti e infine quella di un cavo della fibra ottica in via Sassari, per il quale è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

“Tutte le criticità sono state messe in sicurezza e questa mattina si completeranno alcuni interventi, ma in ogni caso invitiamo la cittadinanza a prestare la massima attenzione, in particolare in prossimità di alberature” spiega il Comune.

“Un grande ringraziamento ai dipendenti comunali e ai Barracelli Comune di Samassi per essersi prontamente attivati per risolvere i problemi segnalati dai cittadini”.