E’ mancato all’affetto dei suoi cari
Dottor
Franco Bandino
Ne danno il triste annuncio la moglie Angela, i figlio Roberto con Benedetta, la mamma Elena, la sorella Assuntina, il fratello Valter con Gianna ed Elisa e Francesco, la suocera Tonina, Tore con Anna e Mario con Valentina, Graziella con Pierpaolo, Giovanna con Marco e Enrico e parenti tutti.
Un particolare ringraziamento alla Dottoressa Serra, Mauro, Claudio al
personale medico e paramedico del reparto di Medicina e Chirurgia d’urgenza del Policlinico di Monserrato per le amorevoli cure prestategli.
I funerali avranno luogo Venerdì 30 alle ore 15.30
nella Parrocchia SS Annunziata.
