E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Dottor

Franco Bandino

Ne danno il triste annuncio la moglie Angela, i figlio Roberto con Benedetta, la mamma Elena, la sorella Assuntina, il fratello Valter con Gianna ed Elisa e Francesco, la suocera Tonina, Tore con Anna e Mario con Valentina, Graziella con Pierpaolo, Giovanna con Marco e Enrico e parenti tutti.

Un particolare ringraziamento alla Dottoressa Serra, Mauro, Claudio al

personale medico e paramedico del reparto di Medicina e Chirurgia d’urgenza del Policlinico di Monserrato per le amorevoli cure prestategli.

I funerali avranno luogo Venerdì 30 alle ore 15.30

nella Parrocchia SS Annunziata.

______________________