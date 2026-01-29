Se ne è andata troppo presto Ornella Mureddu, scomparsa in queste ore a soli 60 anni a seguito di una malattia. Ornella avrebbe ne avrebbe compiuti 61 il giorno dopo.

Amata da tutti e con un sorriso splendido pronto per chiunque, Ornella era un’estetista apprezzata non solo nel quartiere Cep ma da qualsiasi persona avesse avuto modo di incontrarla.

Grande sportiva, Ornella aveva trovato a Cagliari il suo mondo personale e lavorativo, dove lascia un enorme vuoto e dolore in tutti coloro che le hanno voluto bene.

L’ultimo saluto ad Ornella sarà celebrato domani, venerdì 30 gennaio, nella Chiesa della Madonna del Suffragio alle ore 15 e 30.