GLI ESPERTI DI RADIO ZAMPETTA SARDA; S.E.N. PET E LA PET THERAPY.

Non è solo “Pet Therapy”: cosa sono davvero gli Interventi Assistiti con gli Animali?

Quando si parla di relazione tra persone e animali in ambito educativo o sanitario, spesso si utilizza un termine ormai entrato nel linguaggio comune: “pet therapy”.

In realtà, dietro questa espressione esiste un mondo molto più strutturato e regolamentato: gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).

In Italia gli IAA sono disciplinati dalle Linee Guida Nazionali del Ministero della Salute e rappresentano attività progettate e realizzate da équipe multidisciplinari composte da professionisti dell’area sanitaria, educativa e sociale insieme ai coadiutori dell’animale.

Gli interventi non sono quindi semplici momenti di contatto con gli animali, ma percorsi strutturati con obiettivi specifici, progettati in base ai bisogni delle persone coinvolte.

Gli IAA si distinguono infatti in tre tipologie principali.

– Le Attività Assistite con gli Animali (AAA) hanno finalità ludiche e ricreative e sono pensate per favorire il benessere e la socializzazione.

– Le Educazioni Assistite con gli Animali (EAA) hanno invece una finalità educativa e vengono utilizzate, ad esempio, nei contesti scolastici o nei percorsi di crescita personale.

– Le Terapie Assistite con gli Animali (TAA) rappresentano la dimensione sanitaria e riabilitativa degli interventi e vengono integrate all’interno di progetti terapeutici più ampi.

Alla base di tutti questi percorsi c’è un elemento fondamentale: la relazione

.

L’animale non è uno strumento di lavoro ma un soggetto coinvolto nell’attività, con propri tempi, bisogni e possibilità di partecipazione. Per questo motivo gli interventi vengono progettati con grande attenzione al benessere animale e alla qualità dell’incontro.

La relazione con l’animale può diventare un potente mediatore educativo e relazionale: favorisce la motivazione, stimola la curiosità, aiuta a sviluppare empatia e responsabilità.

Molti percorsi vengono realizzati con bambini e ragazzi, ma gli Interventi Assistiti con gli Animali trovano applicazione anche con adulti e anziani, in ambito educativo, sociale e sanitario.

Sempre più scuole, servizi socio-sanitari e realtà del territorio scelgono di integrare questi interventi nei propri progetti, riconoscendo il valore che la relazione con gli animali può avere nello sviluppo personale e nel benessere delle persone.

Non si tratta quindi semplicemente di “fare pet therapy”, ma di costruire contesti di incontro autentico, in cui la relazione tra specie diverse diventa occasione di crescita, consapevolezza e scoperta.