Tragica mattinata a Sassari, in una struttura dell’Ersu che accoglie studenti tra via Rosello e via Lamarmora. Un giovane ospite dell’edificio, per ragioni ancora da chiarire, ha aggredito con un’arma da taglio una guardia giurata in servizio, per poi precipitarsi nel vuoto.

L’episodio è avvolto da numerosi interrogativi e la dinamica resta al vaglio degli inquirenti. Dopo l’aggressione, il ragazzo si è lanciato da una finestra dell’edificio: immediato l’intervento dei soccorsi. Gli operatori del 118 lo hanno trasportato in ospedale in condizioni molto gravi. La guardia ferita, invece, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della questura di Sassari, il sindaco Giuseppe Mascia e la polizia locale. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire i contorni della vicenda.