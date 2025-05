Tentatori e tentatrici avranno a disposizione nuovi scenari per indurre fidanzate e fidanzati alle tentazioni del cuore e il falò di confronto non brucerà più nella candida sabbia che fa da cornice al resort ceduto i mesi scorsi. Dopo anni di avventure che hanno messo in primo piano non solo lacrime e tradimenti bensì la località turistica sarda, Filippo Bisciglia e seguito vivranno in provincia di Catanzaro le storie travagliate che caratterizzeranno la nuova edizione del programma che ha aperto ufficialmente i battenti con il reclutamento delle nuove coppie da confermare o dividere sotto gli occhi delle telecamere che immortaleranno azioni e parole ogni ora del giorno e della notte.

La decisione della produzione è stata presa in seguito alla vendita del resort Is Morus Relais: la notizia era stata resa nota un mese fa, svelata da Vanity Fair e che, immediatamente, aveva fatto il giro del web. Nessuna paura comunque per i fan del programma, i casting sono aperti, e l’unica incognita del luogo sembra oramai esser stata svelata.