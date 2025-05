90 mila euro a disposizione del Comune per risolvere la criticità dei residenti di via Coghe e zone limitrofe. Non solo: un maxi parco urbano sorgerà tra le vie Coghe, Cavour e Maroncelli di Levante e 350 mila euro saranno riservati alla sistemazione di via della Scienza che da anni è sprofondata e versa in un uno stato precario per la sicurezza di residenti e passanti.

Una pioggia di denari quelli che dalla Regione passeranno alla città dell’hinterland cagliaritano per progetti attesi e di pubblica utilità. A riassumere le novità è il consigliere regionale Gianluca Mandas che spiega: “Ecco le risorse specifiche in Finanziaria, per la comunità. 375.000 € Parco urbano pubblico tra le vie Coghe, Cavour, Maroncelli e Levante, 350.000 € Sistemazione di via della Scienza (la strada da decenni sprofondata), 100.000 € Manutenzione e viabilità del cimitero comunale, 90.000 € Servizio di trasporto pubblico locale interno, 80.000 € Progetto culturale contro la violenza di genere”. Non solo: altri 70 mila euro saranno dedicati alla promozione del patrimonio culturale locale e, con la stessa cifra, verrà spesa per la Redazione del Piano degli usi civici.

“Dietro ogni posta c’è un bisogno, una esigenza, una risposta attesa da tempo nella nostra comunità” conclude Mandas.