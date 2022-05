Chiedeva massaggi hot alla figliastra minorenne per pochi euro, condannato un 52enne di Cagliari

Richieste di massaggi nelle parti intime a pagamento. Anche per pochi euro. Un 52enne di Cagliari è stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale ai danni di una minorenne, la figlia della compagna. Gli abusi, subiti dalla ragazzina, difesa dall’avvocato Sebastiano Desogus, risalgono al 2019, quando viveva con la madre e il patrigno in un appartamento a Cagliari. La giovane riceveva dall’uomo richieste di massaggi erotici dietro il compenso di 5, 10 o anche 50 euro. Ha poi lasciato l’abitazione e denunciato l’uomo che ieri è stato condannato, anche se si è proclamato innocente e ha preannunciato ricorso in appello.