Sarà un’edizione da record per la Cagliari SoloWomenRun, la corsa rosa solidale tra le più partecipate d’Italia, in programma domenica 8 marzo, che oggi ha superato le 15mila iscrizioni, e le adesioni sono ancora aperte anche se si sta raggiungendo il tetto massimo di adesioni.

Le iscrizioni continuano online su solowomenrun.it e ogni giorno al centro commerciale La Plaia.

Sempre online è stato anche annunciato il percorso, di circa 8km per la Challenge competitiva e di circa 5 per la Open non competitiva. Le mappe con i tracciati si possono scaricare sul sito dell’evento o sui social collegati.