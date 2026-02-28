La primavera 2026 porterà con sé un nuovo passo avanti verso una città più vivibile e sostenibile. La Giunta comunale di Cagliari ha dato il via alla pedonalizzazione di alcune delle strade più caratteristiche del quartiere Marina. La decisione è stata assunta il 26 febbraio, durante la riunione presieduta dal sindaco Massimo Zedda.

Un centro storico sempre più a misura di persona

Dal 1° aprile al 31 ottobre 2026, saranno completamente pedonalizzati, 24 ore su 24 e per tutti i giorni della settimana, i seguenti tratti: via Cavour, tra via Sant’Eulalia e via Lepanto; via dei Mille, tra via Cavour e via Roma (compresa la traversa); infine via Sant’Eulalia, tra via Sicilia e via Cavour.

A queste si aggiunge via Porcile, tra via Cavour e via Sardegna, che diventerà pedonale dal 1° giugno al 31 ottobre 2026.

Si tratta di strade simbolo del cuore storico cittadino, dove attività commerciali, ristorazione e passeggio si intrecciano ogni giorno con la vita dei residenti e l’entusiasmo dei visitatori.

Più qualità della vita, meno traffico

La scelta si inserisce in una visione più ampia di mobilità sostenibile e rigenerazione urbana: meno auto, più spazio alle persone. Le caratteristiche geometriche delle vie del centro storico, strette e ricche di valore architettonico, rendono spesso difficile la convivenza tra traffico e sicurezza. La pedonalizzazione punta dunque a tutelare il patrimonio storico e artistico, migliorare la qualità dell’aria e rendere gli spazi più accoglienti.

L’amministrazione sottolinea come le precedenti esperienze di pedonalizzazione nel quartiere Marina abbiano riscosso un riscontro positivo da parte di residenti, commercianti e turisti, contribuendo a rafforzare l’identità dell’area come polo attrattivo e vivace.

Regole chiare e servizi garantiti

La chiusura delle strade sarà attuata dal Consorzio per il Centro Storico, che dovrà garantire l’accesso per carico e scarico merci nei giorni feriali, tra le 7:00 e le 11:00, per un massimo di 15 minuti.

Resterà vietata la circolazione e la sosta di tutte le categorie di veicoli, con l’eccezione dei mezzi per persone con disabilità, di soccorso, di polizia e di emergenza. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate.

Il provvedimento, immediatamente eseguibile e privo di impatti economici diretti per l’Ente, rappresenta un ulteriore tassello nella trasformazione del centro storico di Cagliari: un percorso che mette al centro la vivibilità, la sicurezza e il valore degli spazi urbani, restituendo le strade alla loro dimensione più autentica, quella dell’incontro e della socialità.