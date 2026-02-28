Forti disagi nel pomeriggio lungo la strada statale 554, alle porte di Cagliari, dove un incidente ha provocato il ferimento di due persone e pesanti ripercussioni sulla circolazione. L’episodio si è verificato intorno al chilometro 1,800, nella carreggiata che conduce a Quartu Sant’Elena, in prossimità della sede della Motorizzazione Civile.

A rimanere coinvolta è stata una motocicletta sulla quale viaggiavano un uomo e una donna. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma del mezzo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Immediato l’intervento dei soccorsi: i due feriti sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario e successivamente trasferiti in ospedale con codice giallo. Le loro condizioni, pur richiedendo cure mediche, non sarebbero tali da far temere per la vita.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.

La circolazione ha subito rallentamenti fino al ripristino delle normali condizioni di percorrenza.