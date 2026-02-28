Sarà la coppia De Martino-Clerici a condurre il prossimo Festival? Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, le agenzie riferiscono che Carlo Conti potrebbe passare il testimone in diretta al conduttore partenopeo che sarà presente in platea e all’amica Antonella Clerici.

Oggi in conferenza stampa Conti ha ironizzato con i giornalisti parlando di un annuncio lanciando un “potrei rimanere io”.

“I vertici Rai mi hanno autorizzato ad annunciarlo non prima di questa sera, non troppo tardi”, ha proseguito il conduttore toscano.