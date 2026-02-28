Nella notte tra venerdì e sabato, in diversi tratti, si è effettuato il rifacimento del manto stradale in quella che è una delle arterie più trafficate della città, collegamento fondamentale tra la parte est dell’area metropolitana e il centro.

L’assessore Yuri Marcialis: “Si interviene dove serve: programmazione, sicurezza e rispetto per la città”.

“Abbiamo scelto di intervenire di notte sia per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità dei giorni lavorativi, riaprendo già dalle prime ore della mattina che per garantire il necessario riposo alla squadra dopo l’intervento.

Dopo le ultime piogge la strada risultava particolarmente sconnessa e in alcuni tratti potenzialmente pericolosa. Pur essendo interessata in futuro da un intervento legato al collettore per il dissesto idrogeologico, non era più rinviabile una manutenzione importante”.