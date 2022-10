Carrozziere raggiunto da un colpo di fucile nelle campagne di Arbus, si cerca il cacciatore che non lo ha soccorso.

Ieri ad Arbus i carabinieri hanno appreso da un referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale civile “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, che un cinquantottenne del luogo, carrozziere, attorno alle 8,30 precedenti in località Molinus, era stato raggiunto accidentalmente al ginocchio sinistro da un colpo di fucile da caccia. L’uomo era stato dimesso con una prognosi abbastanza contenuta con ritenzione di un pallettone poi estratto per via chirurgica. Quella mattina si era recato ad una battuta di caccia in solitaria ed evidentemente non era l’unico. È stato anche particolarmente fortunato dal momento che è stato colpito da un solo proiettile. Un colpo all’arteria femorale avrebbe potuto rivelarsi fatale. Nonostante le urla, l’uomo non è stato soccorso e ora i carabinieri lavorano all’identificazione del cacciatore che dopo aver fatto il danno non si è voluto prendere le proprie responsabilità.