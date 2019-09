Carla Moreni presenta “Attila” di Giuseppe Verdi al Teatro Lirico di Cagliari

Venerdì 13 settembre, alle 19, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, la musicologa e critica musicale Carla Moreni presenta Attila di Giuseppe Verdi, in un incontro con il pubblico. L’opera va in scena, venerdì 27 settembre alle 20.30 (turno A), quale sesto appuntamento della Stagione lirica e di balletto 2019 del Teatro Lirico di Cagliari.

L’ingresso alla presentazione è libero.

Carla Moreni – È docente di Poesia per musica e Drammaturgia musicale al Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como. Dal 2000 è titolare della critica musicale per il supplemento culturale del Domenicale di “Il Sole 24 Ore”, dopo aver collaborato con “Avvenire” (1993-2000) e “Il Giorno” (1986-1993). Scrive saggi musicologici per le principali istituzioni concertistiche e teatrali in Italia e traduce libretti d’opera dal tedesco. Per le edizioni del Sole 24 Ore ha firmato i testi delle collane “Bacchette d’oro” e “Grandi interpreti della classica”. È intervenuta al Libro dell’anno Treccani, per le edizioni 2011-2012-2013. Ha fatto parte della giuria dei Concorsi “Busoni”, “Borciani”, “Trio di Trieste” e “Premio Venezia”. Milanese, diplomata in Flauto al Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” della sua città, si è laureata in Storia della musica all’Università Statale, con una tesi dedicata al collezionismo musicale a Milano nell’Ottocento, che è stata pubblicata come primo numero della collana “Musica e Teatro” dagli Amici della Scala.