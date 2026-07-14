Grandissimo successo per l’evento “Tuning By Night” tenutosi a Plagemesu sabato 11 Luglio, organizzato in modo impeccabile da “Marotto Sound”.

Ricchissimo il programma della serata: a partire dalle ore 18.00 l’ingresso delle auto con l’apertura delle iscrizioni e dopo la pausa per la cena, intorno alle ore 22.30 l’inizio delle valutazioni auto categoria Expo e Tuning.

A partire dalle ore 23.00, l’inizio delle valutazioni scarico benzina e diesel, mentre dalle ore 24.00 l’inizio delle valutazioni Dj e Open DJ; successivamente, la valutazione categoria SPL e la valutazione nuove categorie.

La serata è proseguita con il “Led Show” per terminare, infine, con le premiazioni delle varie categorie che hanno riservato ai vincitori coppe, gadget e numerosi premi.

La manifestazione è stata presentata da Mirko Piras e, durante lo svolgimento della serata, è stata presente la modella “Vane Spada”.

Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi Club e di tantissimi appassionati, con stupende auto tenute in modo impeccabile.

Una manifestazione assolutamente straordinaria che ha ottenuto un altissimo gradimento sia dai partecipanti all’evento che dal numeroso pubblico intervenuto per l’occasione.

Ancora un evento di successo organizzato da “MarottoSound”, con numeri da record in termini di partecipazione e di affluenza, assolutamente da ricordare.