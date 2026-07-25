L’evento è patrocinato dal Comune di Cagliari,dal Comitato Regionale Sardegna del CONI e dagli ACI provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari ed e’ organizzato dal Comitato regionale degli Automobile Club della Sardegna e dalla Delegazione regionale ACI Sport Sardegna.

I rappresentanti delle istituzioni sportive regionali premieranno i vincitori dei Campionati Regionali ACI Sport Sardegna 2025 e consegneranno i riconoscimenti ai piloti sardi già insigniti di titoli nei Campionati Italiani ACI Sport, celebrati anche in ambito regionale dopo la premiazione nazionale.

Sara’ un momento speciale dedicato a piloti,co-piloti ,navigatori, ufficiali di gara, organizzatori e a tutti coloro che hanno dedicato con passione il loro impegno in favore dell’ automobilismo sportivo in Sardegna.

Obiettivo della Delegazione ACI Sport Sardegna e’ quello di promuovere e diffondere lo sport automobilistico in tutta la regione mediante l’organizzazione di Campionati dedicati a ogni specialità, oltre a fornire un notevole supporto agli Automobile Club provinciali e agli Enti organizzatori nelle loro attività sportive.

Quest’anno la cerimonia di premiazione avra’ un sapore del tutto speciale poiche’ e’ inserita nelle celebrazioni del centenario dell’Automobile Club Cagliari.

Un evento prestigioso a coronamento di una stagione caratterizzata da tanta passione sportiva,spettacolo ed emozione.