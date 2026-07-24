Quattro notti d’estate in compagnia di alcune delle voci più straordinarie del panorama internazionale. Dal 30 luglio al 13 agosto, nell’atmosfera incantata del sito archeologico di Nora, va in scena “Women in Jazz”, la diciassettesima edizione dell’International Nora Jazz Festival. Un traguardo importante, simbolo di continuità, successo e rinnovata vitalità, che il festival celebra accogliendo quattro artiste dalla presenza scenica magnetica e due eventi speciali affidati a compagnie di danza tra le più prestigiose d’Europa.

Firmato dall’Associazione Enti Locali in collaborazione col Ministero della Cultura, l’International Nora Jazz Festival rinnova anche quest’anno la propria vocazione all’incontro e al dialogo tra culture. Sul palcoscenico dell’antica città di Nora si intrecciano voci, linguaggi, sensibilità provenienti da Paesi lontani, dando vita a un’esperienza artistica che supera i confini geografici e stilistici. Ogni spettacolo diventa così un punto di convergenza tra mondi diversi, un invito all’ascolto e alla scoperta, nel segno di un jazz capace di unire identità differenti in un unico, coinvolgente racconto musicale.

Il cartellone

A inaugurare il calendario di stelle sarà Georgia Cécile, la “nuova voce della Scozia”, che il 30 luglioapre la rassegna con un soul intenso e vibrante, capace di fondere eleganza jazz, profondità emotiva e influenze che rimandano a Nina Simone ed Esperanza Spalding. Il 1° agosto è la volta dell’americana Morgan James, artista dalla voce potente e raffinata, apprezzata da leggende come Prince e Berry Gordy. Interprete dalla forte personalità, ha costruito il proprio percorso artistico attraverso originali riletture dei grandi classici della musica, spesso appartenenti al repertorio maschile, trasformandoli in interpretazioni di straordinaria intensità espressiva.

Il 6 agosto spazio ai colori del reggae, del soul e del jazz con Ayanna Witter-Johnson, cantautrice, violoncellista e compositrice britannica, capace di intrecciare con naturalezza linguaggi musicali differenti. La sua eredità giamaicana si traduce in una scrittura autentica e originale, dove tradizione, sperimentazione e impegno convivono in un racconto sonoro di rara intensità. L’8 agosto il festival accoglie l’universo poetico e musicale di Sophia Thakur, artista pluripremiata che attraversa con assoluta libertà i confini tra spoken word, jazz, ritmo e performance. Il suo spettacolo, sensuale e coinvolgente, unisce parola e musica in un’esperienza di grande forza evocativa. Non a caso Vogue l’ha definita “una delle poetesse più amate del nostro tempo”.

Special Event

Anche quest’anno, Nora Jazz Festival dedica due special event alla grande danza, confermando la propria vocazione a intrecciare linguaggi artistici diversi in un dialogo di rara intensità. Il 7 agosto va in scena “La Notte delle Stelle”, un appuntamento che riunisce interpreti, compagnie e coreografi di primo piano in un progetto scenico di grande impatto visivo ed emotivo. Lo spettacolo, ispirato a due figure straordinarie della cultura italiana, Grazia Deledda ed Eleonora Duse, rende omaggio alla loro eredità artistica attraverso il linguaggio universale della danza, portando sul palcoscenico i primi ballerini e i solisti delle più prestigiose compagnie italiane.

Il 13 agosto sarà invece la volta di “Echoes of Life”, intensa creazione coreografica ispirata al mito di Narciso, che esplora i temi dell’identità, del desiderio e della trasformazione. Protagonisti dello spettacolo sono due stelle dell’Hamburg Ballet, Silvia Azzoni e Olexandr Ryabko, affiancati dal pianista polacco Michal Białk, in un dialogo raffinato tra musica dal vivo e danza che promette di regalare al pubblico un’esperienza di grande suggestione.

L’International Nora Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, in collaborazione con il Ministero della Cultura, Comune di Pula, il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione – Assessorato del Turismo, della Fondazione di Sardegna e il supporto della Fondazione Pula Cultura.

Info:

www.norajazz.it

Circuito Box Office Sardegna

boxofficesardegna.it

Viale Regina Margherita 43 – Cagliari

TEL. +39.070.657428

Infopoint Visit Pula

visitpula.info

Corso Vittorio Emanuele 28/a – Pula

Tel. +39.070.92440332

Prezzi:

Prezzo biglietto: 25 euro (posto unico in platea, compreso diritto di prevendita)

Sconto soci Touring Club: 23 euro (compreso diritti di prevendita)

Sconto residenti: 20 euro (compreso diritto di prevendita)

Abbonamento 4 concerti: 80 euro (compreso diritto di prevendita)

Abbonamento 6 serate: 120 euro (compreso di diritto di prevendita)

Servizio Navetta

Disponibile solo su prenotazione: +39 070 657428.

Partenza: Piazza Giovanni XXIII, Cagliari, ore 19.30

Ritorno a fine concerto: Teatro Romano di Nora, Pula, attorno alle ore 23.00