Carbonia, Isili, Villasor, Villanovatulo, Bosa: la Sardegna assediata dal fuoco. Grossi roghi sono in atto in vari territori, gran movimento di Canadair e elicotteri nei cieli, che sono intervenuti per arginare i danni causati dalle fiamme. Un pomeriggio decisamente rovente quello che caratterizza l’ultima domenica di luglio: a Carbonia, nella zona limitrofe a Monte Crobu, è in corso un vasto incendio che sta mettendo al lavoro numerose squadre a terra supportate dai mezzi aerei. Stesso scenario, ma in località diverse, è quello che si ripropone da Isili a Villasor, da Bosa a Villanovatulo: le immagini diffuse da Incendi Meteo Info Sardegna riportano il dramma che è in corso. Ettari di vegetazione e sterpaglie, anche a ridosso di case e attività commerciali, già divorati dal fuoco che, a causa del forte vento che soffia da alcune ore, avanzano pericolosamente e velocemente.