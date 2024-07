Sarroch, ancora cervi che attraversano la strada durante la notte: la rabbia dei residenti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sarroch – Ancora cervi che attraversano la strada durante la notte in cerca di cibo e acqua: aumenta la rabbia tra i residenti che chiedono un intervento immediato da parte delle autorità di competenza. Vasche con cibo e acqua nell’habitat degli animali che, disperati, vagano ben oltre il loro spazio per cercare di salvarsi: questa la soluzione proposta per evitare il rischio che gli animali vengano travolti dalle macchine in corsa che, oltre a uccidere o ferire gravemente gli ungulati, arrecano seri danni al mezzo coinvolto e, come già accaduto, anche alla sicurezza dei conducenti. “Purtroppo quando c’è siccità, ed è tutto arido, non trovano da mangiare sulle montagne e scendono a valle in cerca di cibo. Io mi sto trovando i cinghiali in giardino e sono a 100 metri dal mare, non era mai successo che arrivassero fino a qui” racconta un residente.

“A Monti Nieddu dove c’è la caserma e in altri luoghi come quello, per esempio, si potrebbero creare una sorta di mangiatoie e vasche di acqua per trattenere gran parte di questi animali selvatici sui monti” propone un cittadino. Iniziative di cui si parla da tempo ma che, per il momento, non hanno ancora trovato riscontro per essere applicate. Intanto la preoccupazione aumenta, ieri notte un esemplare è stato avvistato lungo la strada vicino alla finanza e due notti fa un altro “vicino al Flamingo”.