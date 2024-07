Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Assemini – Elisa Marcello campionessa italiana: ha conquistato il primo posto nella juniores 200 metri. “Un altro gioiello sardo in cima allo sport”. Atleta della Federazione Italiana di Atletica Leggera “Atletica Valeria” di Decimomannu, questo pomeriggio la sprinter Elisa Marcello ha corso più veloce di tutte a Forlì per i campionati italiani della categoria junior. “Elisa è stata iscritta a partecipare ai metri 200 con l’accredito di 23.73. Nella start list Elisa risulta avere il miglior accredito, ma come ben sappiamo in queste manifestazioni l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, ma conoscendo la nostra atleta ed il lavoro svolto con il suo Tecnico Andrea Sole siamo sicuri che anche stavolta ci regalerà forte emozioni ed un importante risultato” aveva comunicato la società alla vigilia della competizione. Traguardo più che raggiunto, i complimenti si moltiplicano anche dalla sua città, Assemini: “Da asseminese la felicità è doppia” ha espresso il politico Gianluca Mandas.