Ancora violenza nel centro di accoglienza di Monastir, nel Cagliaritano, dove un 31enne di origini nordafricane è stato arrestato dai carabinieri dopo aver accoltellato due ospiti della struttura, di 27 e 37 anni. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 della notte, al culmine di una lite per futili motivi. L’uomo è accusato di lesioni aggravate.

I due feriti sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali Brotzu e Santissima Trinità di Cagliari. Il primo ha riportato lesioni alla testa e a una mano, il secondo al ginocchio destro. Per entrambi la prognosi è compresa tra 10 e 15 giorni.

A dare l’allarme sono stati gli operatori del centro e una guardia fiduciaria. I carabinieri della Compagnia di Dolianova e della Stazione di Senorbì sono intervenuti sul posto e hanno rintracciato il presunto aggressore, che si era allontanato dopo il ferimento. L’arma da taglio non è stata recuperata. Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato accompagnato al Tribunale di Cagliari per il rito direttissimo.