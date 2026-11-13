Perde il controllo dell’auto e finisce coinvolto in un incidente stradale, poi risulta positivo all’alcoltest. Un 25enne è stato segnalato dai carabinieri di Selargius, nel Cagliaritano, per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione della centrale operativa e hanno messo in sicurezza l’area, prestando le prime cure al conducente, rimasto illeso. Sottoposto all’alcoltest, il giovane è risultato avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per lui è scattata la segnalazione all’autorità competente, mentre la patente è stata ritirata e l’auto sottoposta a fermo amministrativo.