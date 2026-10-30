Un autobus dell’Arst è stato divorato dalle fiamme all’alba a Sa Stoia, nella zona di Iglesias. Il rogo è scoppiato intorno alle 5.40 nel piazzale di un’officina che si occupa anche della manutenzione dei mezzi dell’azienda regionale di trasporto pubblico. Non si registrano feriti, ma il veicolo è andato completamente distrutto.

A dare l’allarme è stato il titolare dell’attività, arrivato nella struttura poco prima dell’incendio. L’uomo ha notato un principio di rogo nella parte anteriore del pullman e ha provato a spegnerlo utilizzando un estintore. Il fuoco, tuttavia, si è rapidamente esteso, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias, che hanno spento le fiamme e completato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.