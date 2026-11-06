“La prima pagina di una nuova storia”. Con questo claim nasce il nuovo QN Media, giornale partner di Casteddu Online che oggi festeggia un nuovo inizio mantenendo però fede all’obiettivo primario della testata: informare con puntualità e precisione, ma in modo sempre più contemporaneo e vicino ai lettori. “Un giorno leggerà”, ha spiegato l’editore Leonardo Maria Del Vecchio che fa riferimento alla sua bambina. “E voglio che legga informazioni scritte da firme con coscienza, passione e dovere civico”.

Dalla mattina del 5 novembre QN è nelle edicole di tutta Italia come quotidiano autonomo. In Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Umbria esce insieme alle tre testate storiche del gruppo, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, anch’esse rinnovate.

Per Mario Orfeo, direttore editoriale di QN Media, il giornalismo è “un’attività intellettuale di interesse pubblico”. Cambiano le strade per arrivare ai lettori, resta “il motivo per cui ci leggono”. Sul sito e sulla nuova app,tra approfondimenti, podcast e docufilm, si ritrovano giornalisti, scrittori, scienziati ed economisti.

Alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma si è svolta la presentazione ufficiale alla quale erano presenti volti istituzionali e no: in prima fila la premier Giorgia Meloni con accanto l’editore Leonardo Maria Del Vecchio e il Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

Presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, Matteo Salvini, con la compagna Francesca Verdini, Maurizio Lupi e Gianni Letta.

Non sono mancati all’evento neanche gli esponenti dell’opposizione Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli.

Accanto all’editore Del Vecchio anche l’amico Fedez, il presidente della Lazio Claudio Lotito e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.