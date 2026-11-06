È sotto processo per revenge porn (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), un uomo della provincia di Oristano che avrebbe inviato video intimi della sua ex compagna a parenti e addirittura ex datori di lavoro. Come riportato da La Nuova Sardegna, la storia fra i due si è conclusa dopo sei anni di relazione a distanza, dato che lei lavora in un’altra regione.

Finita la relazione 4 anni fa, però, credeva che quelle minacce nemmeno tanto velate non si sarebbero mai concretizzate e che mai l’uomo che aveva amato avrebbe avuto il coraggio di diffondere quelle immagini private. E invece, purtroppo, è ciò che è realmente accaduto. Un video è arrivato anche alla sorella, che ha immediatamente informato la donna di ciò che stava avvenendo e l’ha spinta a denunciare.

Una storia dolorosa che però ha visto un risvolto positivo: la vittima è stata ed è sostenuta da tutte le persone a lei vicine testimoni di ciò che ha dovuto subire e sono parte integrante del processo in corso per dare prova dei fatti.