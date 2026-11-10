Dopo il grave sinistro avvenuto ieri lungo la ss 195 si riaccende la polemica sulla questione: dissuasori e guardrail non bastano, “la situazione è diventata insostenibile”.

Interviene pubblicamente consigliere Emanuele Farneti sulla questione che da anni è al centro del dibattito e che ha visto l’intervento dei sindaci e degli enti sovraordinati per arginare i rischi legati agli animali vaganti.

“Due coniugi viaggiano a bordo della loro autovettura. Sono a pochi chilometri da casa.

Intorno a loro, il buio più assoluto. A fare compagnia soltanto quella lunga striscia bianca che attraversa l’asfalto e sembra perdersi nell’oscurità.

Poi, all’improvviso, l’incubo.

Un animale sulla carreggiata. Un toro, una mucca, poco importa.

L’automobile è distrutta. Attimi di terrore, di quelli che possono cambiare una vita per sempre. Fortunatamente i due coniugi sono vivi e non hanno riportato gravi ferite.

Ma adesso arriva una domanda, tanto semplice quanto inquietante: chi paga i danni?

La mucca? Il toro?

Perché, vedete, un toro, una mucca o un bue non sono certo animali selvatici.

Forse inselvatichiti, abbandonati a sé stessi, sfuggiti da tempo al controllo dell’uomo. Ma da che mondo è mondo, non sono fauna selvatica.

Daini, cervi e cinghiali hanno un padrone.

Ma anche il bue, la mucca e il toro un padrone ce l’hanno o almeno un padrone l’hanno avuto.

E allora, di chi sono le responsabilità?

Chi deve rispondere dei danni? Chi deve garantire la sicurezza di chi percorre quelle strade?

Dobbiamo aspettare che ci scappi nuovamente il morto? Dobbiamo aspettare l’ennesima tragedia? Credo che le nostre comunità ne stiano attraversando fin troppe.

Perché una cosa è certa: la situazione è diventata sostenibile.

E lo è per tutti. Per chi vive nelle campagne, per gli agricoltori, per gli allevatori, per chi lavora e per chi, semplicemente, torna a casa dalla propria famiglia.

Non importa quali siano le vostre preferenze alimentari.

Davanti alla sicurezza delle persone non possono esistere divisioni ideologiche.

E per quanto riguarda la fauna selvatica in sovrannumero, continuo a sostenere che la caccia di selezione, seriamente programmata e scientificamente gestita, sia uno strumento indispensabile.

Non le chiacchiere. Non gli slogan. Non le battaglie ideologiche combattute sulla pelle degli altri. Servono interventi concreti, responsabilità e coraggio nel prendere decisioni”.

“Una mano sulla coscienza” insomma, ” perché la vita umana non può valere meno di una battaglia ideologica”.