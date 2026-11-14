Edoardo Tocco, Capogruppo nel Consiglio Comunale di Cagliari e Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia : “Adesso si passi dalle parole ai fatti. Cagliari merita uno stadio moderno e all’altezza delle sue ambizioni”.

La pubblicazione del bando per il nuovo stadio di Cagliari rappresenta un passaggio storico per la città e un risultato che Tocco accoglie con grande soddisfazione. È un traguardo atteso da anni, che finalmente apre una prospettiva concreta per la realizzazione di un’opera strategica non soltanto per il futuro del Cagliari Calcio, ma per l’intero territorio.

“Ho sempre creduto nella necessità di portare avanti questo progetto e l’ho sostenuto con convinzione, anche attraverso il mio voto favorevole in Consiglio Comunale. Una posizione assunta con responsabilità, nella consapevolezza che Cagliari non potesse continuare a perdere tempo su un’infrastruttura così importante per il proprio sviluppo.

Oggi i fatti dimostrano che quella era la direzione giusta. Può restituire nuova vitalità a un’area importante della città, creando opportunità per le imprese, per il commercio e per tutto il sistema sportivo e sociale”.

Per Tocvo “la pubblicazione del bando non rappresenta il traguardo finale, ma l’inizio di una fase decisiva. Adesso occorre procedere con serietà, trasparenza e tempi certi, affinché si arrivi rapidamente all’aggiudicazione e alla realizzazione dell’opera, senza ulteriori rallentamenti.

Cagliari ha bisogno di infrastrutture moderne, di servizi, di investimenti e di una visione capace di guardare al futuro. Non possiamo permetterci di restare indietro rispetto alle altre città italiane ed europee. Il nuovo stadio rappresenta anche un’occasione per rafforzare il ruolo di Cagliari nel panorama sportivo internazionale, guardando con ambizione alle prospettive legate a Euro 2032.

Il mio sostegno a questo progetto non è mai venuto meno, perché ritengo che quando si tratta dell’interesse generale della città sia necessario andare oltre le contrapposizioni politiche e assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

Adesso serve continuità, determinazione e capacità amministrativa. Cagliari non ha bisogno di altre promesse, ma di opere concrete. Il nuovo stadio deve diventare realtà: è una grande opportunità che la città non può assolutamente perdere”.