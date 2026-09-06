Si aggirano in spiaggia da soli o in gruppo, individuano le possibili vittime, le osservano e, quando si distraggono un attimo, agiscono e fuggono via. Ormai è una tattica notata da tanti e da tempo sono segnalati i furti di borse soprattutto di giovani donne. L’ultimo episodio è accaduto il 4 settembre “tra le 13 e le 15”, come racconta la mamma della giovane:

“Era nero con le cerniere grigio chiare, dentro c’era un diario verde salvia, con una scritta dorata sopra “my plans for the future” o una frase simile, a cui teneva immensamente.

C’erano anche portafoglio con documenti, telefono e piccoli oggetti all’interno dello zaino. So che per i ladri non ha valore e potrebbero averlo gettato via in zona, o magari qualcuno lo ha trovato e raccolto per gentilezza.

È già stata fatta la denuncia ai carabinieri alla stazione San Bartolomeo”.