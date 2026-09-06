In lacrime e forse senza ancora capire bene cosa sia successo, si fermano lungo il viale Poetto, tra Cagliari e Quartu Sant’Elena, esattamente dove i 18enni si sono schiantati con uno scooter: sono andati via a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, che ha fatto fermare i loro cuori, per sempre.

Ragazzi che in un attimo hanno perso la vita, i loro amici ora si stringono forte e cercano di vivere questo dramma omaggiando con foto, fiori, striscioni Filippo e Gabriele che sono diventati due stelle.

Studiavano, al Michelangelo e al Pirandello, quella notte rientravano da una festa quando, chi era alla guida, ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa contro il palo.

A terra era rimasto un casco, un paio di scarpe e i sogni infranti di chi aveva tutta la vita ancora davanti a se. Domani nella basilica di Bonaria ci sarà l’ultimo saluto. Saranno insieme i due amici inseparabili, sino alla fine, e ad abbracciare i familiari ci saranno i loro coetanei che mai dimenticheranno i sorrisi travolgenti di Filippo e Gabriele.