Nel cuore di Cagliari nuovo sbarco di migranti, ieri a Su Siccu un gruppo di giovani uomini è arrivato a bordo di un barchino.

Sono circa una decina, tutti in buona salute, hanno attraversato il mare sino a giungere a Cagliari. Altri due sbarchi sono avvenuti a Tuerredda e Santa Margherita di Pula, quasi contemporaneamente a quello in città.

Solo quattro giorni fa, un altro gruppo di migranti è approdato in via Caboto, confermando il piccolo porto di Su Succu come nuova meta dei migranti.

Le immagini sono state scattate da una lettrice di Casteddu Online che ha assistito in diretta allo sbarco.