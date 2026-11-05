Residenti in apprensione per i lavori in corso per la realizzazione della pista ciclabile a Frutti d’Oro, “nel tracciato del percorso è stata apportata una deviazione: la pista viene fatta passare nello spazio compreso tra il marciapiede e la scogliera posizionata a protezione della costa. La scelta solleva diverse criticità evidenti” spiega Maria Pina M.

“Rischio allagamenti e stabilità: come mostrano le foto allegate, lo scavo della sede stradale risulta già allagato dall’acqua di mare. Realizzare un’infrastruttura in quella posizione la espone al rischio continuo di infiltrazioni, mareggiate e rapido degrado.

Spostamento delle protezioni e impatto sulla spiaggia: per ricavare lo spazio necessario si stanno movimentando le pietre della scogliera di protezione, riducendo ulteriormente la superficie dell’arenile de La Maddalena Spiaggia, già esposto all’erosione.

Si ritiene che la gestione di questo cantiere meriti un approfondimento nell’interesse pubblico e della tutela del territorio”.