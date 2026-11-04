Dal pomeriggio-sera di oggi sono attesi temporali sulla Sardegna, con particolare riferimento ai settori orientali e costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile, che per domani valuta un’allerta rossa sui settori nord-orientali dell’Isola e gialla sul restante territorio.

E intanto, mezza Sardegna si blinda. Scuole chiuse domani, giovedì 5 novembre, a Olbia e Nuoro per l’allerta meteo rossa per piogge e temporali sulla Sardegna orientale. I sindaci delle due città, Settimo Nizzi ed Emiliano Fenu, hanno firmato le ordinanze per disporre la sospensione delle lezioni in tutti gli istituti.

A Olbia il provvedimento riguarda anche gli uffici pubblici aperti al pubblico, con garanzia dei servizi minimi essenziali, i cimiteri comunali, il parco urbano.

A Nuoro resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprese le sedi universitarie, oltre a biblioteca comunale, musei, asili nido, ludoteche, parchi, palestre, impianti sportivi all’aperto e cimitero. Il sindaco Fenu ha invitato la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di limitare allo stretto indispensabile gli spostamenti. Anche in Ogliastra massima allerta, i sindaci stanno valutando la chiusura delle scuole e dei luoghi di ritrovo.