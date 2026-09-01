Nelle scorse settimane si è spenta prematuramente, a soli 23 anni, Veronica Pili, studentessa di Biologia nell’’Università di Cagliari. Una ragazza amante dello sport (era un’ottima pallavolista) e che viene descritta come solare e disponibile verso tutti. Veronica era molto conosciuta tra studenti e studentesse per la sua partecipazione attiva ad Ateneika e proprio i colleghi hanno voluto ricordarla con una lettera pubblicata dall’Università.

“Sei arrivata nelle nostre vite all’improvviso, con la tua solita carica contagiosa, e sei diventata un riferimento per tutti. Ci hai lasciato a 23 anni, con tutta la vita ancora davanti, dopo aver combattuto sino alla fine con tutta te stessa contro quel terribile male.

Lasci qua tanti sogni appesi, tanti progetti, esperienze che non verranno vissute e una Laurea ad un passo. Non eri solo una collega, eri un’amica e una sicurezza su cui poter sempre contare.

Porteremo con noi ogni sorriso, ogni momento condiviso, il tuo modo speciale di esserci amica e tutti i ricordi che abbiamo creato insieme. Ci mancherai tanto Vero, la Cittadella sarà vuota senza di te. Ogni nostro traguardo, ogni Laurea, ogni occasione di rivederci tutti insieme, sarà anche per te.

Per sempre i tuoi colleghi e amici.”

“Tutta la nostra comunità accademica”, scrive l’Ateneo, “si stringe con profondo cordoglio attorno alla famiglia, agli amici e a chiunque le abbia voluto bene. Ciao Veronica.”