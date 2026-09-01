Gravissimo incidente ieri sera a Bergamo. Una moto con a bordo un papà di 52 anni e il figlioletto di 10 è finita contro un furgone.
Immediata la corsa verso l’ospedale Giovanni XXIII, dove entrambi sono stati trasportati d’urgenza in gravissime condizioni. Dopo una notte di cure e speranze, purtroppo, il piccolo non ce l’ha fatta.
Lotta ancora per la vita, invece, il suo papà. Una tragedia sulla quale stanno indagando le forze dell’ordine per ricostruire cosa è accaduto in quei drammatici momenti.