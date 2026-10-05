Zedda: “Al via i lavori sulle passerelle tra Monte Mixi e Sant’Elia”: nuova pista ciclabile, luci e telecamere

Il sindaco Massimo Zedda annuncia l’apertura del cantiere sulla prima delle due passerelle: “Parte la riqualificazione”. Previsti anche nuovi murales e interventi sulla videosorveglianza.Sono iniziati oggi, lunedì 5 ottobre, i lavori di riqualificazione della prima delle due passerelle pedonali che collegano Monte Mixi e Sant’Elia.

Ad annunciarlo è il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che ha illustrato sui social gli interventi previsti. Il primo cantiere riguarda il ponte tra i parcheggi della Fiera e lo skatepark. Durante i lavori sarà possibile utilizzare l’altra passerella, sulla quale l’intervento verrà realizzato successivamente.

Il progetto è finanziato con fondi europei e prevede una riqualificazione delle due strutture, con il potenziamento della pista ciclabile a doppio senso su una delle passerelle.

Previsti anche nuovi materiali e nuove strutture: le passerelle avranno pavimentazioni impermeabili, vani scala e strutture in acciaio.

Un altro intervento riguarderà l’illuminazione. Il nuovo sistema a led interesserà l’intero percorso e, durante partite, concerti ed eventi, potrà essere utilizzato anche per creare scenografie luminose colorate.

Saranno inoltre installate nuove telecamere di videosorveglianza.

Non solo infrastrutture. Zedda fa sapere che nei giorni scorsi il progetto è stato illustrato anche agli ideatori della Galleria del Sale, con l’obiettivo di salvaguardare dove possibile le opere già presenti e riprendere un percorso di arte pubblica e partecipativa attraverso la realizzazione di nuovi murales.

La riqualificazione delle passerelle si inserisce, secondo il sindaco, in un progetto più ampio di rigenerazione della zona e di Sant’Elia.

Dopo la realizzazione dello skatepark e gli interventi nelle palestre del CONI e al PalaPirastu, il programma comprende anche i lavori sui sottoservizi e sull’edilizia residenziale pubblica.

A questi si aggiungono i progetti del nuovo stadio e del nuovo palazzetto dello sport, insieme al sistema di collegamenti ciclopedonali che dovrebbe unire il ponte del parco Nervi, il lungomare Su Siccu, il lungomare di Sant’Elia, il Lazzaretto e il parco degli Anelli.

Un intervento che punta quindi a cambiare non solo le due passerelle, ma l’intero collegamento tra alcune delle principali aree della zona. Il primo ponte è già interessato dai lavori. Per il secondo, invece, bisognerà attendere la conclusione della prima fase.