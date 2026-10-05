E’ entrato in acqua per fare una nuotata, ma poco dopo ha perso i sensi ed è annegato. È morto così, intorno alle 12.30, un uomo di 78 anni mentre faceva il bagno a Solanas.

A dare l’allarme sono stati i familiari che erano con lui. Bagnini e alcuni bagnanti si sono tuffati per soccorrerlo e riportarlo a riva. Sul posto è arrivata una motovedetta della Capitaneria di porto di Cagliari per il recupero del corpo, trascinato a riva dalle onde.

I soccorritori del 118 sono arrivati sulla spiaggia a bordo dell’elicottero dell’Areus, ma per il 78enne, di cui non sono ancora state rese note le generalità, non c’era più nulla da fare. I tentativi di rianimazione sono risultati inutili.

Gli accertamenti sull’accaduto sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Maracalagonis, impegnati a ricostruire la dinamica dell’annegamento.